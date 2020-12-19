В 2020 году число инвестпроектов в Саратовской области выросло, несмотря на пандемию. Если в 2019 году таковых было 146, то в 2020 уже 168, с общим объемом инвестиций в 649 миллиардов рублей. Это повлечет за собой создание 9700 рабочих мест.

В первом полугодии 2020 года в Саратовской области был зафиксирован рост по объему инвестиций 112,2 процента к аналогичному периоду 2019 года. По итогам 2020 прогнозируется рост в регионе в 98 процентов.

В 2020 году завершаются 25 инвестиционных проектов с объемом вложений в 17 миллиардов рублей, появятся 758 рабочих мест в различных отраслях.

Свои проекты продолжают «РЖД», ПАО «РусГидро», АО «Концерн Росэнергоатом – модернизация Балаковской АЭС. ГК «Русагро», ООО «Диалл-Альянс», ООО «Ветропарки ФРВ», ПАО «Вымпелком», ООО «Холсим (Рус)», ООО «Макпром», ОАО «ЕПК Саратов», ООО «СНФ Флопам».

С 2021 года в регионе начнется реализация нового инвестпроекта от Сбербанка — строительство Центра обработки данных.