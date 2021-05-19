В Саратовскую область для санавиации прибывает новый легкомоторный турбореактивный самолет ТВС-2МС в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение».

Его будут использовать для транспортировки тяжелобольных пациентов в многопрофильные клиники областного центра, а также для вылетов специализированных бригад врачей в районные больницы для оперативного определения тактики лечения нетранспортабельных пациентов на месте. Можно будет перевозить их в федеральные медцентры Пензы, Нижнего Новгорода, Москвы и других городов.

Планируется, что в течение текущего года с помощью самолета медпомощь будет оказана как минимум 140 пациентам.

Самолет может летать при благоприятных метеоусловиях, взлетать с любых ровных горизонтальных поверхностей. На его борту помещается до четырех лежачих пациентов.

В салоне имеется медицинский модуль, в настоящее время идет его дооснащение необходимой медицинской аппаратурой.

— При тяжелых травмах, острых болезнях и патологиях, особенно таких, как инсульты и инфаркты, главное следовать правилу «золотого часа»: оказать первичную помощь на месте и оперативно переправить пациента в профильный стационар, где к лечению уже подключатся врачи узких специализаций. По воздуху это можно сделать, сократив время традиционной наземной доставки в два, а то и в три раза. Конечно, самолет мы будет использовать в основном для дальних районов, — отметил министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин.