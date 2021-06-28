В Саратовскую область постепенно будет приходить прохлада. Об этом корреспонденту интернет-издания «Новости Саратова» рассказала замруководителя саратовского Гидрометцентра Светлана Цетайло.

В ближайшие сутки в регион придет холодный атмосферный фронт, завтра в Правобережье ожидается +28…+33 градуса, на востоке региона — 32-36 градуса тепла

Уже 30 числа столбик термометра опустится до +26…+31 градуса, на востоке до +34. Местами в приволжских районах будут умеренные и сильные осадки.

С четверга по воскресенье, во второй половине дня ожидаются грозы и небольшие осадки.

1 и 2 июля будет от 23 до 28 градусов тепла, а с 3 по 4 — от 20 до 25 градусов.

Прохлада продержится до середины следующей недели.

Температура Волги составляет 25 градусов, она может опустится только на один градус, но не ниже.