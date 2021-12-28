Последняя неделя 2021 года в регионе прогнозируется по-настоящему зимней — морозной и снежной.

Во вторник 28 декабря и в среду 29 декабря ожидается температурный минимум от -20 до -25 мороза, а на севере Саратовской области влоть до -31 градуса.

Уже со среды пойдёт снег, который к новому году только усилится.

Во время снегопадов мороз отпустит. Столбик термометра к концу недели будет показывать от -5 до -10. Вероятны также метели при небольшом усилении ветра.

В последний день уходящего года 31 декабря погода будет довольно комфортной — снег и небольшой мороз до -10 градусов.