В Саратовскую область приедут 67 новых автобусов для перевозки школьников. Информация об этом появилась в официальном распоряжении правительства РФ.

По поручению президента России Владимира Путина правительство продолжает работу по закупке школьных автобусов. Распоряжение об их распределении по субъектам подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Напомним, что в июле на закупку школьных автобусов из резервного фонда было выделено почти 10 миллиардов рублей. Транспорт будет направлен преимущественно в сельские районы, чтобы у детей была возможность с удобством и комфортом добираться до школы.

Поставку новых автобусов в регионы обеспечит минпромторг.