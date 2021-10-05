Сегодня, 5 октября, в правительстве Саратовской области состоялся очередной координационный совет, посвященный проблеме коронавирусной инфекции. На нем губернатор Саратовской области Валерий Радаев поднял вопрос работы скорой помощи в городе.

—Что касается скорых, то на прошлой неделе передали районам 17 единиц, в ближайшее время придут еще 8. С учетом санитарного транспорта автопарк медицинских организаций области в этом году пополнится на 310 машин. Остроту проблемы сняли, — отметил он.

Радаев также упомянул, что поступают жалобы на сроки приезда скорых. Задержки связаны с тем, что количество обращений в скорую в разы превышает норматив. Еще одна причина — необходимость санобработки машин после каждого вызова.

—Я дал поручение проконтролировать процедуры, принять все возможные меры, чтобы сократить это время. А также наладить в каждом стационаре госпитализацию ковидных больных через несколько приемных пунктов. Это также повысит оперативность бригад, — отметил губернатор.