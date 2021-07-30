В Саратовскую область за время реализации госпрограммы по добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом переехали 27 тысяч человек, из них свыше 1,1 тысячи — в этом году.

— Наш регион привлекателен для участников программы, в первую очередь, тем, что здесь созданы все условия для развития детей. В области много колледжей, техникумов, вузов, что позволяет дать ребенку достойный старт во взрослую жизнь. Сегодня большое развитие получают культурные и спортивные объекты. Это, безусловно, привлекает наших соотечественников, которые приезжают в рамках данной программы, – отмечает министр труда и социальной защиты области Сергей Егоров.

Так, семья Орешниковых живет в Саратове уже более десяти лет. Мама Оксана и ее дочь Злата очень рады, что приехали в Саратов, воспользовавшись возможностями программы по переселению соотечественников. В свободное время девочка занимается бадминтоном. Любовь к спорту Злата привила и маме, которая вместе с ней ходит на тренировки в новый бадминтонный центр.

— Мы очень рады, что оказались именно здесь. Саратов с каждым годом становится все прекраснее, город облагораживается и хорошеет на глазах. Стало больше пешеходных и прогулочных зон, мест, где можно провести время с семьей. Мы с удовольствием гуляем по новым пешеходным зонам, благоустроенным паркам и скверам. Тут хорошо и комфортно и взрослым, и детям, — делится впечатлениями Оксана Орешникова.

Не менее позитивные эмоции от переезда в Саратовскую область и у младших членов семьи Орешниковых. Школьница Злата обрела в Саратове друзей и прекрасное хобби – бадминтон. Старшая дочь Александра уже окончила школу. Ее увлечением является творчество.

Благодаря государственной программе новый дом также обрела многодетная семья Веремейчик из Беларуси. Старшие дети родились не в России, а вот младшая дочь уже в Саратове. На саратовской земле семья проживает уже три года и покидать, ставшие родными места, не хочет.

— Я счастлива, что на новом месте могу не только комфортно жить, но и обеспечить лучшие условия для развития своих детей. Они у меня очень активные, им все интересно: участвовать в самодеятельности, концертах и выступлениях. Ребят без проблем принимают во все кружки и музыкальные школы. Нам открыты все дороги для воплощения творческих возможностей, — говорит мама Марина Веремейчик.