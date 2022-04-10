В понедельник 11 апреля в Саратовской областной Думе состоится заседание комитета, на котором будет рассмотрен вопрос по земельным участкам для многодетных семей.

Напомним, в настоящее время многодетные семьи теряют право на получение земельного участка по истечении трех лет со дня окончания срока действия удостоверения многодетной семьи. Несмотря на то, что этим семьям на момент снятия с учета так и не были предоставлены земельные участки.

— В результате затягивания вопроса о предоставлении земельных участков, многодетные граждане лишаются права на получение меры социальной поддержки, гарантированной государством, — говорит представитель комитета многодетных семей Саратовской области Ирина Алешина.

Законопроект, разработанный областной прокуратурой совместно с Саратовской региональной общественной организацией «Комитет многодетных семей» нацелен на то, чтобы устранить эту несправедливость.

В случае принятия законопроекта многодетные семьи не будут сниматься с очереди вплоть до получения ими земельными участками независимо от возраста детей.