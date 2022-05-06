Вечером 5 мая в Волжском районе Саратова в сауне погибли мужчина и женщина.

Об этом сообщает региональное СУ СКР, которое начало доследственную проверку.

Известно, что 40-летний мужчина и его 39-летняя сожительница приехали в сауну, расположенную в одном из гостиничных комплексов города.

Примерно в 19.00 сотрудник гостиничного комплекса обнаружил пару мертвой в парилке.

Вызванные на место происшествия врачи «скорой помощи» констатировали смерть мужчины и женщины.

При осмотре погибших телесные повреждения и следы насильственной смерти у них не обнаружены.

Обстоятельства случившегося выясняются. Точную причину гибели сожителей установят судмедэксперты.