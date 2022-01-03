На пожаре в селе Горелый Гай Ивантеевского района Саратовской области сгорел 46-летний мужчина.

Как сообщили в региональном СУ СКР, в воскресенье 2 января около 14.00 односельчане обнаружили возгорание частного дома.

Когда пожарные потушили огонь, то во время разбора конструкций нашли обгоревшее тело хозяина жилища.

По предварительным данным, мужчина погиб из-за неосторожного обращения с огнем во время курения.

Проводится проверка, назначен ряд экспертиз, по результатам которых будет вынесено процессуальное решение, — уточнили в ведомстве.