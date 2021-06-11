Сегодня в селе Липовка Энгельсского муниципального района Саратовской области состоялось открытие пожарного поста. Это первая из четырех станций, которые будут открыты при поддержке партии «Единая Россия» в этом году. Строительство осуществляется в рамках местного партийного проекта «Пожарное депо».

Церемония открытия прошла при участии главы Энгельсского района Алексея Стрельникова. Для охраны безопасности жителей поселка, пожарному расчету была передана новая пожарная техника.

Почетными гостями мероприятия стали секретарь Энгельсского отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Плеханов, глава Безымянского муниципального образования Елена Услонцева и представители служб спасения.

— Следует уделять особое внимание вопросам обеспечения безопасности жителей региона, особенно это касается удаленных населенных пунктов. Мы высоко ценим непростой труд пожарных, поэтому здание поста было построено с соблюдением всех норм и требований и оснащено современным оборудованием, — сообщил Дмитрий Плеханов.

В ходе открытия состав пожарного поста опробовал новую технику в действии и продемонстрировал навыки работы пожарных в условиях экстренного реагирования.

— Это важное событие, поскольку с открытием пожарного поста появилась возможность оказать незамедлительную помощь в случае возникновения чрезвычайной ситуации, а безопасность жителей – всегда на первом месте, — прокомментировала Елена Услонцева.