Погибшей девочке было 16 лет.

Как сообщили в региональном СУ СКР, днем 7 января две сестры пришли в гости к своей бабушке, проживающей в поселке Липовский Озинского района Саратовской области.

Через некоторое время старшая девочка сказала, что чувствует себя нехорошо.

Бабушка позвонила на «скорую». Однако прибывшие на место происшествия медики смогли только констатировать смерть несовершеннолетней.

После случившегося следователь и судмедэксперт осмотрели дом и тело девочки. При этом следов насильственной смерти на ее теле обнаружено не было.

В настоящее время выполняется комплекс мероприятий для установления точной причины смерти.

Проверяется версия о том, что погибшая могла задохнуться от рвотных масс с остатками обеда.

Проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.