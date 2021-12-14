Проводится доследственная проверка по факту смерти 66-летнего жителя Красноармейского района. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Сегодня, 14 декабря, житель села Ахмат Красноармейского района пришел навестить 66-летнего односельчанина. Войдя в дом, гость обнаружил хозяина без признаков жизни, о чем сообщил в полицию. Прибывшая по вызову бригада скорой констатировала смерть 66-летнего мужчины.

В ходе осмотра установлено, что дом отапливался дровяной печью, которая недавно протапливалась. При этом шибер дымохода печи оказался закрыт.

По предварительной версии, причиной его гибели могло стать отравление продуктами горения.

Обстоятельства выясняются.