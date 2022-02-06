Утром 5 января в селе Широкий Уступ Калининского района Саратовской области вспыхнул дом.

Полыхала стена здания и потолочное перекрытие.

Два пожарных расчета ликвидировали ЧП на площади в шесть квадратных метров.

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