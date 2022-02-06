Домой Рубрики Новости Саратова В селе под Саратовом из-за перетопленной печи сгорел частный дом РубрикиНовости СаратоваПроисшествия В селе под Саратовом из-за перетопленной печи сгорел частный дом По Новости Саратова - 06.02.2022 119 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Утром 5 января в селе Широкий Уступ Калининского района Саратовской области вспыхнул дом. Полыхала стена здания и потолочное перекрытие. Два пожарных расчета ликвидировали ЧП на площади в шесть квадратных метров. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Бусаргин: Зарплата на заводе керамического кирпича выросла до 46 тысяч рублей С улиц Саратова за сутки эвакуировали 32 авто Еще четыре саратовских школы закрыли на карантин ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Бусаргин: Зарплата на заводе керамического кирпича выросла до 46 тысяч рублей Новости Саратова - 06.02.2022 0 Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин посетил завод керамического кирпича, который является крупным производителем с 1991 года. - На протяжении последних двух лет, несмотря на... С улиц Саратова за сутки эвакуировали 32 авто 06.02.2022 Еще четыре саратовских школы закрыли на карантин 06.02.2022 В Саратове 11 улиц остались без воды 06.02.2022 Саратовцы остались без 600 тысяч рублей из-за лже-банкиров 06.02.2022