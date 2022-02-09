В Саратовской области проводится доследственная проверка по факту гибели в результате пожара 62-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Накануне, 8 февраля, жители села Переезд Екатериновского района заметили возгорание частного дома, в котором проживал 62-летний мужчина. Прибывшие по вызову соседей пожарные локализовали возгорание. После тушения огня в жилой комнате на кровати обнаружено тело хозяина дома со значительными следами термического воздействия.

Следователем проведен осмотр места происшествия. По основной версии, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.

Сейчас выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.