В Перелюбском районе Саратовской области местные сельчане угнали трактор. Региональное ГУ МВД сообщает, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

К сотрудникам органов обратился бригадир организации с сообщением, что ночью с механизированного тока на окраине хутора Кондукторовский кто-то угнал трактор «МТЗ-82» с пресс-подборщиком, ключи от которого находились в кабине.

Нашлась техника на окраине деревни Кузябаево. Угонщиками оказались 33-летний и 27-летний местные жители Краснопартизанского района. Они сообщили, что хотели использовать технику на своем подворье.

Трактор возвращен хозяину.