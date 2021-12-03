Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя поселка Екатериновка, обвиняемого в причинении травм, повлекших смерть. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

2 июля в поселке Екатериновка 28-летний мужчина, находясь возле своего дома, пил в компании троих односельчан. Один из представителей компании зашел в дом 28-летнего мужчины и лег на диван. Хозяин дома возмутился такой дерзости 60-летнего гостя и сделал ему замечание. Однако тот не отреагировал.

Тогда 28-летний мужчина схватил деревянный брусок и нанес им несколько ударов потерпевшему по голове. После чего за ноги выволок его на улицу, где еще несколько раз ударил тем же бруском. От полученных телесных повреждений 60-летний мужчина, спустя несколько дней, скончался на больнице.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти потерпевшего, стала тупая травма головы.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он не признал свою вину. Уголовное дело направлено в суд.