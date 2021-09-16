Завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего ранее судимого мужчины, обвиняемого в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления по Саратовской области.

6 июля в селе Луговское Ровенского района 33-летняя женщина и ее сожитель выпивали в компании пятерых односельчан. В ходе застолья хозяйка жилища стала вести себя вульгарно. Она сняла халат и ходила по дому в блузке. Мужчина сделал ей замечание, но в ответ на это она его обматерила.

Ее сожитель сильно оскорбился на это. Он подошел к женщине с ножом и потребовал, чтобы она оделась, но и тут она его проигнорировала. Тогда он нанес ей удар ножом в область шеи, от чего она умерла на месте.

Мужчина признал вину и раскаялся. Сейчас он заключен под стражу до вынесения приговора судом.