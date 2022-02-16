Проводится доследственная проверка по факту смерти 50-летнего жителя Саратовской области в результате пожара. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Сегодня, 16 февраля, на территории крестьянско-фермерского хозяйства в селе Новоантоновка Советского района загорелась сторожка, где находился 50-летний сторож. После ликвидации огня в помещении нашли его тело.

Признаков насильственной смерти на теле мужчины при внешнем осмотре не обнаружено. По предварительным данным, причиной пожара могло стать курение.

Обстоятельства выясняются.