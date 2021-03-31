В селе Вязовка Татищевского района в храме в честь Рождества Христова расцвел терновый венец на главе Иисуса Христа. Особенно интересно, что это произошло в Великий пост.

Его сделали в прошлом году в Великий пост из оставшихся от украшения храма стеблей роз. Об этом сообщает «Аткарская газета».

Каждый день православные верующие со всей области приезжают туда, чтобы поглядеть на это чудо.

Своими впечатлениями поделилась прихожанка храма Светлана Пчелинцева.

Она отметила, что незадолго до начала Великого поста служители и прихожане храма обнаружили, что ветви набили почки. С каждым днем они распускались все больше. Старожилы рассказывают, что это не первое чудо, связанное со старинным Распятием.

Когда его впервые установили в храме, священнослужитель показывал прихожанам, как нужно прикладываться и одна из пришедших решила заснять этот момент на фото.

На снимке на чистом полу отобразились брызги крови за Распятием и перед ним.