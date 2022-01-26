В Екатериновке погиб 59-летний мужчина — тело нашли на Красной улице ночью 26 января. Выявили телесные повреждения и порезы пальцев обеих рук.

Проводится доследственная проверка. Назначено судмедисследование.

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