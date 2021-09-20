В Саратовской области обнаружено тело 29-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления.

18 сентября днем в квартире дома по улице Пролетарская в селе Вязовка Татищевского района был обнаружен труп. На теле мужчины выявлено колото-резаное ранение в области груди слева.

Следователи возбудили уголовное дело по подозрению в убийстве. После этого был задержан 59-летний житель села Вязовка. В настоящее время с ним проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Расследование уголовного дела продолжается.