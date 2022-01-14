Сегодня днем, 14 января, на участке местности, расположенном в 20 метрах от частного дома в селе Львовка Турковского района местными жителями было обнаружено тело 33-летнего односельчанина. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.
Прибывшая по вызову бригада констатировала смерть мужчины.
По данному факту организована доследственная проверка.
На теле мужчины в ходе осмотра следователем телесные повреждения не обнаружены. По предварительным данным, смерть мужчины могла наступить в результате переохлаждения.
Все обстоятельства произошедшего выясняются.