Сегодня днем, 14 января, на участке местности, расположенном в 20 метрах от частного дома в селе Львовка Турковского района местными жителями было обнаружено тело 33-летнего односельчанина. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Прибывшая по вызову бригада констатировала смерть мужчины.

По данному факту организована доследственная проверка.

На теле мужчины в ходе осмотра следователем телесные повреждения не обнаружены. По предварительным данным, смерть мужчины могла наступить в результате переохлаждения.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.