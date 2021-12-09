Следователи устанавливают обстоятельства смерти 82-летнего мужчины в Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР.

Накануне, 8 декабря, на одной из улиц в селе Баклуши Аркадакского района было обнаружено тело 82-летнего жителя Турковского района. Он на автомобиле приехал в Аркадакский район к своему знакомому.

Признаков насильственной смерти на теле мужчины при внешнем осмотре не обнаружено.

Выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято решение.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА