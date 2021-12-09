Следователи устанавливают обстоятельства смерти 82-летнего мужчины в Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР.

Накануне, 8 декабря, на одной из улиц в селе Баклуши Аркадакского района было обнаружено тело 82-летнего жителя Турковского района. Он на автомобиле приехал в Аркадакский район к своему знакомому.

Признаков насильственной смерти на теле мужчины при внешнем осмотре не обнаружено.

Выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято решение.