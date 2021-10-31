Следственным отделом по Энгельсу проводится доследственная проверка по факту смерти 47-летнего мужчины в поселке Широкополье Энгельсского района. Об этом сообщает СУ СК по Саратовской области.

29 октября вечером в частном доме по улице Степная в селе Широкополье обнаружено тело 47-летнего хозяина дома.

В ходе осмотра на теле мужчины выявлены два ранения в области груди. Назначено судебно-медицинское исследование в целях установления точной причины его смерти.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.