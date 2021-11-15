В одном из сел Саратовской области рушится мост царских времен. На это обратили внимание в официальном канале Центра управления регионом.

Мост был выстроен в 1913 году в честь 300-летия дома Романовых. На нем можно обнаружить памятную надпись 1613-1913.

Соединяющий две части села мост не ремонтировали очень давно. На участки дороги перед и после него положили новый асфальт, проигнорировав участки на мосту. Жители села Поповка давно добиваются ремонта моста, но до сих пор это е давало никаких результатов.

ЦУР обнаружили несколько записей местных жителей в социальных сетях, после чего дело сдвинулось с мертвой точки. Информация о состоянии моста передана в администрацию Саратова.