Четырехквартирный дом горел в селе Грачи под Саратовом.

Возгорание площадью 150 кв. метров произошло из-за аварийного режима электрооборудования.

Кровлю и две квартиры тушили два пожарных расчета.

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