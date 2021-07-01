Вчера, 30 июня, в 23:34 в селе Григорьевка Саратовской области произошло ЧП. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Вспыхнул ВАЗ-2109, площадь возгорания составила пять квадратных метров.

Пламя ликвидировал один пожарный расчет.