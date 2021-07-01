Домой Рубрики Новости Саратова В селе под Саратовом сгорел ВАЗ РубрикиНовости СаратоваПроисшествия В селе под Саратовом сгорел ВАЗ По Новости Саратова - 01.07.2021 43 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Вчера, 30 июня, в 23:34 в селе Григорьевка Саратовской области произошло ЧП. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. Вспыхнул ВАЗ-2109, площадь возгорания составила пять квадратных метров. Пламя ликвидировал один пожарный расчет. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Прокуратура помогла жительнице Саратова получить необходимые лекарства для лечения диабета Бывших сотрудников полиции ждет суд за кражу денег в Саратове Саратовцам разрешили ловить рыбу в Волге ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Прокуратура помогла жительнице Саратова получить необходимые лекарства для лечения диабета Новости Саратова - 01.07.2021 0 Прокуратура Волжского района Саратова по обращению 31-летней местной жительницы провела проверку исполнения законодательства при обеспечении лекарственными препаратами льготных категорий граждан. Выяснилось, что гражданке, страдающей сахарным... Бывших сотрудников полиции ждет суд за кражу денег в Саратове 01.07.2021 В селе под Саратовом сгорел ВАЗ 01.07.2021 Саратовцам разрешили ловить рыбу в Волге 01.07.2021 Молодой саратовец обокрал знакомую на пять миллионов рублей 01.07.2021