В Питерском районе Саратовской области 21 декабря найдена мертвой 14-летняя девочка.

Как сообщили в региональном СУ СКР, труп подростка был обнаружен в частном доме села Агафоновка. Медики констатировали гибель несовершеннолетней около 10 утра.

Выяснилось, что девочка росла в многодетной неблагополучной семье. Двумя годами ранее погибшая лишилась матери, которая скончалась.

В настоящее время следователи начали доследственную проверку по факту смерти ребенка.

По предварительным данным, речи о насильственной гибели 14-летней девочки нет.

Проводится проверка, назначен ряд экспертиз, по результатам которых будет вынесено процессуальное решение.