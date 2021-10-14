В Саратове женщина обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД.

На телефон жительницы села Терса поступил звонок с неизвестного номера. Звонивший представился полицейским и сообщил, что злоумышленники пытаются оформить кредит на ее имя. Чтобы предотвратить это нужно оформить встречный займ и перевести деньги на безопасный счет.

Женщина поверила собеседнику, взяла кредит и перевела на неизвестные счета 1 108 900 рублей. В настоящее время сотрудники полиции проводят по данному факту проверку.