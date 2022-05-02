В субботу 30 апреля в Вольском районе Саратовской области в гараже обнаружен труп 39-летнего мужчины.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ, накануне, 29 апреля, житель села Куриловка пошел в гараж около его частного дома и не вернулся.

Только утром следующего дня гражданин был найден мертвым на водительском сиденье легкового автомобиля, который стоял в этом гараже.

Следователи отмечают, что двигатель машины работал, ключи находились в замке зажигания.

Установлено, что смерть мужчины не была насильственной.

Точные причины гибели человека установит судебно-медицинская экспертиза.