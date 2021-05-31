В селе Оркино Петровского района 27 мая состоялся открытый межрегиональный фестиваль мордовской национальной культуры «Шумбрат». Участниками мероприятия стали гости из разных районов Саратовской области, а также из Пензенской области и Республики Мордовия.

Присутствующим зачитали приветственный адрес министра внутренней политики и общественных отношений области Натальи Трошиной.

—В регионе накоплен богатый опыт по сохранению этнокультурных ценностей, мордовским национально-культурным центром «Шумбрат» под руководством Валентины Кривошеевой проводится активная работа по развитию культуры и традиций мордовского народа. Благодаря активной и созидательной деятельности Александра Кузнецова, в селе Оркино созданы музей, ансамбль, библиотека, ставшие составной частью общественного мордовского информационно-культурного центра, который более 20 лет собирает, хранит, приумножает богатства национальной самобытной культуры, — отметила чиновница.

Благодарственным письмом Губернатора области за большой личный вклад в сохранение и развитие мордовской культуры на территории Саратовской области был награжден руководитель фольклорно-этнографического ансамбля мордовской песни «Кучугуры» Александр Кузнецов.

Гостям представили экспозицию музея мордовской культуры и быта, выставки декоративно – прикладного творчества и книг, а также концертную программу. Выступили творческие коллективы Саратовской и Пензенской областей. Все участники открытого межрегионального фестиваля мордовской национальной культуры «Шумбрат» были отмечены благодарственными письмами администрации Петровского района и подарками.