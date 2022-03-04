В рамках проекта «Герои-саратовцы в битве за Москву!» активисты «Боевого Братства», а также «Юные клочковцы» провели церемонию возложения цветов к мемориальному комплексу Героя Советского Союза Василия Георгиевича Клочкова, участника обороны Москвы.

В мероприятии приняли участие глава Воскресенского района Денис Павлов, руководитель Саратовского отделения «Боевого Братства» Сергей Авезниязов, директор регионального центра допризывной подготовки молодежи Алексей Гаранин, начальник отдела патриотического воспитания и профилактической работы с молодёжью министерства молодежной политики и спорта области Сергей Котлячков.

С приветственным словом к участникам мероприятия обратился советник министра внутренней политики и общественных отношений области Николай Семёнов. «Наша святая обязанность – хранить, передавать из поколения в поколение правду о самой страшной войне XX века, о мужестве и беззаветном служении своей Родине наших дедов и прадедов, о великом подвиге народа», – отметил Николай Семёнов.

Проект «Герои-саратовцы в битве за Москву!» реализуется за счет средств субсидии, предоставленной Правительством Саратовской области.