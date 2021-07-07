В селе Узморье Энгельсского муниципального района состоялось открытие пожарного поста. Строительство осуществлялось в рамках местного проекта партии «Пожарное Депо».

Отметим, что это третий опорный противопожарный пункт, построенный в Энгельсском районе с начала 2021 года.

«Пожарное депо» – социально значимый проект, на его реализацию было привлечено свыше 10 миллионов внебюджетных средств. Проект поддержали независимые спонсоры и социально-ответственный бизнес», — прокомментировал депутат Энгельсского районного собрания от фракции «Единая Россия», секретарь местного отделения партии Дмитрий Плеханов.

О важности проекта, также, рассказал председатель собрания Энгельсского городского Совета депутатов, глава города Энгельса Сергей Горевский.

— Создание новых противопожарных постов будет способствовать усилению пожарной безопасности и позволит значительно сократить время прибытия расчета к месту вызова, что крайне важно для безопасности жителей сельских поселений, — говорит он.

В настоящее время пожарные посты открыты в селе Липовка, в селе Безымянное и в селе Узморье. До конца текущего месяца будет открыт подобный пост в селе Кирово, одном из самых отдаленных населённых пунктов Энгельсского района.