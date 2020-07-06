Домой Рубрики Новости Саратова В селе Воскресенское шестеро пожарных тушили здание РубрикиНовости СаратоваПроисшествия В селе Воскресенское шестеро пожарных тушили здание По Новости Саратова - 06.07.2020 76 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Вчера, 5 июля, в 19:27 горело неэксплуатируемое кирпичное здание на улице Докучаева в селе Воскресенское. Об этом сообщили в областном ГУ МЧС. Площадь возгорания составила 150 кв.м. Шестеро пожарных и две единицы техники ликвидировали его. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Саратовские полицейские подозреваются в избиении гостей города Управляющие компании обеспокоены звонками от псевдоглавы ГЖИ Спасатели вызволили застрявшего между металлическими листами котенка ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Саратовские полицейские подозреваются в избиении гостей города Новости Саратова - 06.07.2020 0 Следственный отдел по Волжскому району завел уголовное дело в отношении двух полицейских, превысивших свои полномочия. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Саратовской... Управляющие компании обеспокоены звонками от псевдоглавы ГЖИ 06.07.2020 Спасатели вызволили застрявшего между металлическими листами котенка 06.07.2020 В Саратове на Емлютина невысыхающая лужа превращается в пруд 06.07.2020 В Саратове маршрутка №105 влетела в столб: четверо пострадали 06.07.2020