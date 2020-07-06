Вчера, 5 июля, в 19:27 горело неэксплуатируемое кирпичное здание на улице Докучаева в селе Воскресенское. Об этом сообщили в областном ГУ МЧС.

Площадь возгорания составила 150 кв.м.

Шестеро пожарных и две единицы техники ликвидировали его.