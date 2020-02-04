В МБУ ДО ДДТ села Золотое прошло торжественное празднование 100-летнего юбилея ветерана Великой Отечественной войны, учителя Пермякова Петра Ильича. В рамках презентации «Жизненный путь ветерана» поздравления и подарки ему адресовали руководители района и Золотовского муниципального образования Красноармейского района: глава Красноармейского района Алексей Петаев, депутат Саратовской областной думы, региональный координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» Юлия Литневская, Людмила Герасимова, Алексей Рогов, Ольга Кусмарцева, Елена Марфудина, Любовь Лоско, Благочинный округа настоятель Храма Первоверховных апостолов Петра и Павла протоиерей отец Николай и настоятель Золотовского Свято-Троицкого храма, протоиерей отец Борис.

Незабываемое поздравление солистами вокальной группы «Радужные нотки» затронуло всех гостей проникновенным и трогательным исполнением.

Глава администрации Красноармейского района Алексей Петаев также вручил юбиляру памятный подарок от депутата Саратовской областной думы Романа Ковальского.

По окончанию празднования 100-летнего юбилея Пермякова Петра Ильича для гостей была проведена обзорная экскурсия по музею «Боевой славы» в МБУ ДО «ДДТ с. Золотое». Были освещены такие темы: история создания музея, боевой путь воинов-земляков, о традициях празднования Дня Победы в селе Золотое, об истории памятников, посвященных Великой Отечественной войне, расположенных на территории села Юбиляр выразил огромную благодарность за проведение праздника, подарки, а главное — внимание.

Как отметила в своем Instagram-аккаунте litnevskaya.jm Юлия Литневская:

— И в Золотое, и обратно в Саратов ехали в сплошном тумане.

Но ехать, конечно же, стоило!

Петр Ильич Пермяков родился в селе Золотое в 1920 году.

В 41-м поступил в университет, но началась война. Он прошел всю Великую Отечественную с 1941 по 1945-й от рядового до старшего сержанта. Воевал на 1-м Украинском фронте. Награжден орденом Красной Звезды, шестью медалями «За отвагу» и тремя медалями «За боевые заслуги».

Очень мудрый и глубокий человек. Последний ветеран села Золотое, ветеранская организация в котором была самой большой и многочисленной во всем районе, — написала Литневская.