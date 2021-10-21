Проблему качества образования в сельских школах обсудили на заседании межведомственного совета.

Глава Краснопартизанского района Саратовской области Юрий Бодров отметил, что демография районов напрямую зависит от качества школьного образования. Молодые семьи предпочитают уезжать в районные центры, так как там более благоприятные условия для воспитания детей.

В некоторых селах саратовской области есть школы с высоким уровнем образования. Одна из таких – школа в селе Красный Яр.

— Мне, наверное, повезло, у меня школа большая – 360 человек. Совсем недавно к нам пришло еще 4 ребенка. Мы обеспечены транспортом для подвоза. 32 ребенка доставляем до учебного заведения, — рассказывает директор учебного заведения Марина Долматова.

Во многих поселках, из которых привозят учащихся есть школы, но их родители отдали предпочтение средней школе красного Яра.