В рамках проекта «Энгельс — территория спорта» партии «Единая Россия» прошел мониторинг качества ремонта бассейна «Нептун».

В мероприятии приняли участие депутат Энгельсского городского совета от фракции «Единая Россия» Сергей Макаров, представитель подрядной организации, призер первенства Европы Александр Воробьёв и общественные деятели.

Участники встречи оценили масштабность реконструкции бассейна: окончен демонтаж плитки чаши бассейна, обновлены сварочные швы, устранены утечки, окончены гидроизоляционные работы. Проходит замена отопительной системы.

— Радует, что в Энгельсе воспитываются пловцы высокого уровня, с самого первого шага в бассейн до европейских пьедесталов. Верю, что мы еще не раз услышим громкие имена выпускников «Нептуна». Скоро в Энгельсе откроется новый бассейн 32 школы. К сожалению, некоторые считают, что этот объект нужно отдавать под занятия другим видом спорта. На мой взгляд, это выражено желание политически хайпануть. Считаю правильным, что пловцы занимаются в бассейне, боксеры и единоборства — в своих секциях. Не стоит смешивать секции разного направления и профиля в одном здании, построенном поофессионалами для определенного вида спорта. Результат не заставит себя ждать, — отметил координатор проекта Александр Еремеев.