20 сентября 2010 года Президент Российской Федерации подписал Указ об образовании федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации». С этого дня началась новая эпоха подготовки управленческих кадров в стране.

Академия является единственным образовательным учреждением в России при Президенте Российской Федерации. Уже на протяжении 10 лет Академия оправдывает высокий статус, являясь стартовой площадкой для профессионального становления и развития видных государственных деятелей и представителей российских и международных бизнес-структур.

РАНХиГС является идеологом и разработчиком проектов системы непрерывного образования в России. Специалистами Президентской академии разработана концепция формирования современной системы непрерывного образования государственных гражданских служащих, на базе которой возможна модернизация системы повышения квалификации и переподготовки государственных гражданских служащих Российской Федерации.

Результаты научной и экспертной деятельности Академии как крупнейшего консультанта по проектам и программам развития, разрабатываемым федеральными органами власти и органами власти субъектов России, корпорациями и общественными организациями, позволяют постоянно совершенствовать и актуализировать образовательный процесс.

Президентская академия объединила 54 лучших образовательных учреждений из 47 субъектов Российской Федерации, завоевав репутацию лидера в подготовке высших руководящих кадров страны как для бизнеса, так и для государственных структур.

В состав Академии входит Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина – образовательная организация с почти столетней историей подготовки профессиональных управленцев, с 1922 года.

Празднование 10-летия Академии пройдет 21 сентября в онлайн-формате на сайте РАНХиГС.