За сентябрь 2021 года скорая помощь Саратова приняла 43 тысячи вызовов. Такую информацию сообщил главврач скорой помощи Олег Андрющенко на совещании по организации работы скорой помощи.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев отметил, что во взаимодействии сестемы «112» и скорой помощи возникают трудности. По словам Олега Андрющенко, скорая помощь ежедневно принимает 1200 звонков при том, что норма составляет 700.

Около 60 процентов вызовов требуют экстренную медицинскую помощь. Чтобы не задерживать машины скорой помощи в больницах организовали оперативное оформление пациентов.