10 августа на остановке Чернышевского в Заводском районе Саратова произошла массовая драка. Сейчас в социальной сети «ВКонтакте» появилось видео от очевидца произошедшего.

Около 21:40 в полицию поступило сообщение о беспорядках на улице Чернышевского. Саратовцы рассказали, что на остановке дерутся две группы людей.

На ролике видно, что в драке приняли участие более десяти человек. Люди бегали по тротуарам и дороге, кричали, кидались на машины. Очевидец утверждает, что раздавались и звуки стрельбы. Также автор видео обращает внимание на лужу крови, в которой кто-то лежит.