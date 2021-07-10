По пабликам в социальных сетях распространяется видео, на котором запечатлена мать, выбросившая своего ребенка на помойку в Энгельсе Саратовской области. Ролик можно найти во ВКонтакте и Instagram.

В объектив камеры видеонаблюдения попала молодая женщина, являющаяся, предположительно, матерью новорожденного младенца. Она неплохо одета, в руках у женщины находится пакет, в котором позже случайная прохожая найдет плачущего мальчика.

Сейчас в отношении женщины возбуждено уголовное дело. Ее разыскивают.