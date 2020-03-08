Вчера, 7 марта, в Энгельсе Саратовской области произошло ДТП с пострадавшими, сегодня в социальных сетях появилось видео столкновения.

На кадрах видно как ВАЗ-2115 выезжая с прилегающей территории не убедился в безопасности движения и выехал на дорогу. В результате такой оплошности в бок отечественного автомобиля въехал Hyundai. При столкновении двое пассажиров вылетели из «пятнашки».

Напомним, что вчера на Полиграфической в Энгельсе, в результате аварии двое подростков 17 лет были госпитализированы в медицинское учреждение.