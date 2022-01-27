В сгоревшей школе 18 Саратова продолжают ремонт. Об этом рассказал председатель правительства области Роман Бусаргин.

В декабре 2021 года произошло ЧП — сейчас заменили балки, усилили проемы, на следующей неделе будут заливать покрытия.

— Никаких сдерживающих факторов нет, все работы идут согласно графику — 1 сентября дети должны возобновить обучение в родной школе, — отметил Бусаргин.

До пожара школа была включена в федеральную программу по капремонту при поддержке председателя ГД Вячеслава Володина.