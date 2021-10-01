За подготовку диссертации получено благодарственное письмо от Главного ученого секретаря Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки России. Диссертация аннотирована в Вестнике ВАК при Минобрнауки, как одна из лучших в 2020 г.
Работа посвящена созданию и обоснованию новой концепции развития систем повышения безопасности АЭС. Разработанные решения позволят снизить риск возникновения ущерба от аварий с выбросом радиации, повысить эффективность и надежность работы АЭС в штатных режимах, обеспечить регионы, в которых функционируют атомные станции, новыми производственными мощностями и рабочими местами за счет многопродуктового производства.
Валерий ведет активную публикационную деятельность: более 80 научных работ, в том числе более 20 опубликовано в зарубежных изданиях, запатентовано 15 технических решений. Является руководителем ряда проектов, поддержанных грантами и стипендиями научных фондов.
В 2021 г. Валерий награжден Министерством науки и высшего образования РФ нагрудным знаком «Молодой ученый» за личные заслуги и высокие результаты в сфере научной деятельности.
Научную деятельность Валерий успешно сочетает с семейной и спортивной жизнью. Является кандидатом в мастера спорта и многократным призером областных соревнований по отдельным движениям пауэрлифтинга.
—В любой сложной, казалось бы нерешаемой ситуации мой наставник Заслуженный деятель науки и техники РФ профессор Аминов Рашид Зарифович говорит “Работать надо!”. Подобная концепция в работе, спорте, семейных взаимоотношениях, чем бы вы не занимались помимо этих основополагающих субстанций, является настоящим маяком в сложной и многогранной жизни и способна вывести из самого темного тоннеля, открыв необъятные горизонты возможных путей развития,- делится Валерий Юрин.