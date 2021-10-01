Один из самых молодых докторов технических наук России Юрин Валерий Евгеньевич 1990 года рождения с 2012 г. работает в Отделе энергетических проблем СНЦ РАН в должности ведущего научного сотрудника, а также преподает в должности профессора в Институте энергетики Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А.

В возрасте 30 лет Валерий защитил диссертацию по теме «Разработка научных основ обеспечения безопасности атомных электрических станций на основе комбинирования с многофункциональными энергогенерирующими установками». Работа получила поддержку в ведущих ВУЗах и промышленных организациях страны, таких как: НИЯУ МИФИ, НИУ МЭИ, Концерн Росэнергоатом, ВНИИАЭС, Физико-энергетический институт, НГТУ, ИГЭУ и др.

За подготовку диссертации получено благодарственное письмо от Главного ученого секретаря Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки России. Диссертация аннотирована в Вестнике ВАК при Минобрнауки, как одна из лучших в 2020 г.

Работа посвящена созданию и обоснованию новой концепции развития систем повышения безопасности АЭС. Разработанные решения позволят снизить риск возникновения ущерба от аварий с выбросом радиации, повысить эффективность и надежность работы АЭС в штатных режимах, обеспечить регионы, в которых функционируют атомные станции, новыми производственными мощностями и рабочими местами за счет многопродуктового производства.

Валерий ведет активную публикационную деятельность: более 80 научных работ, в том числе более 20 опубликовано в зарубежных изданиях, запатентовано 15 технических решений. Является руководителем ряда проектов, поддержанных грантами и стипендиями научных фондов.

В 2021 г. Валерий награжден Министерством науки и высшего образования РФ нагрудным знаком «Молодой ученый» за личные заслуги и высокие результаты в сфере научной деятельности.

Научную деятельность Валерий успешно сочетает с семейной и спортивной жизнью. Является кандидатом в мастера спорта и многократным призером областных соревнований по отдельным движениям пауэрлифтинга.

—В любой сложной, казалось бы нерешаемой ситуации мой наставник Заслуженный деятель науки и техники РФ профессор Аминов Рашид Зарифович говорит “Работать надо!”. Подобная концепция в работе, спорте, семейных взаимоотношениях, чем бы вы не занимались помимо этих основополагающих субстанций, является настоящим маяком в сложной и многогранной жизни и способна вывести из самого темного тоннеля, открыв необъятные горизонты возможных путей развития,- делится Валерий Юрин.