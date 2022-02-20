СГТУ имени Гагарина Ю.А. всецело поддерживает инициативу реготделения всероссийской политической партии «Единая Россия» по открытию пунктов сбора гуманитарной помощи для оказания поддержки тем, кто был вынужден покинуть свой дом — жителям, эвакуированным из ДНР И ЛНР.

«Политех следит за судьбой Донецкого национального технического университета, где сейчас прервано обучение, выражает искренние слова поддержки сотрудникам и студентам, оказавшимся в беде. Мы «подставим плечо» коллективу Донского государственного технического университета в Ростовской области, где организован пункт приема гуманитарной помощи. Наш технический университет в стороне не останется, мы также готовы оказать посильную помощь соотечественникам. Я благодарю активных и неравнодушных студентов и сотрудников Политеха, которые стали инициаторами сбора гуманитарной помощи в стенах университета, и вызвались быть волонтерами в этом деле», — сообщил и.о. ректора СГТУ, доктор исторических наук, профессор, Заслуженный работник высшей школы РФ Сергей Юрьевич Наумов.

С понедельника, 21 февраля, в СГТУ имени Гагарина Ю.А. объявляется сбор гуманитарной помощи среди сотрудников и студентов вуза. Все необходимое для соотечественников будет передано в общественные приемные реготделения партии «Единая Россия».

Продукты с длительным сроком хранения, гигиенические средства, детские вещи будут приниматься в кабинете 625 (корпус 25) с 9.00 до 18.00 ч. (выходные — суббота и воскресенье).

Ответственный за организацию сбора гуманитарной помощи в университете: Диана Смирнова, номер телефона: 89626251675.