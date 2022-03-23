Координационным центром по вопросам формирования у молодежи

активной гражданской позиции, предупреждения межнациональных и

межконфессиональных конфликтов, противодействия идеологии терроризма

и профилактики экстремизма СГЮА разработан словарь терминов

«Государственная и общественная безопасность: противодействие

терроризму».

Издание подготовлено профессорско-преподавательскими

коллективами СГЮА и Саратовского военного ордена Жукова

Краснознаменного института войск Национальной гвардии Российской

Федерации при участии аппарата антитеррористической комиссии в

Саратовской области.

В словаре представлены актуальные трактовки ключевых понятий,

формирующих терминологический аппарат в области государственной и

общественной безопасности, а также в сфере противодействия терроризму.

Словарь будет интересен обучающимся, научным и педагогическим

работникам образовательных организаций, сотрудникам правоохранительных органов и другим заинтересованным лицам, полезен в административно-управленческой и служебной деятельности.