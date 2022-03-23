Координационным центром по вопросам формирования у молодежи
активной гражданской позиции, предупреждения межнациональных и
межконфессиональных конфликтов, противодействия идеологии терроризма
и профилактики экстремизма СГЮА разработан словарь терминов
«Государственная и общественная безопасность: противодействие
терроризму».
Издание подготовлено профессорско-преподавательскими
коллективами СГЮА и Саратовского военного ордена Жукова
Краснознаменного института войск Национальной гвардии Российской
Федерации при участии аппарата антитеррористической комиссии в
Саратовской области.
В словаре представлены актуальные трактовки ключевых понятий,
формирующих терминологический аппарат в области государственной и
общественной безопасности, а также в сфере противодействия терроризму.
Словарь будет интересен обучающимся, научным и педагогическим
работникам образовательных организаций, сотрудникам правоохранительных органов и другим заинтересованным лицам, полезен в административно-управленческой и служебной деятельности.