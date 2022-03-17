Сегодня СГЮА стала одной из 60 региональных площадок, на которой при поддержке министерства образования и избирательной комиссии Саратовской области (ИКСО) прошла образовательная акция «Избирательный диктант», приуроченная ко Дню молодого избирателя.

Цель диктанта – повысить интерес и побудить жителей нашей области к изучению избирательного права и процесса, знание которых является важным элементом формирования гражданско-правовой культуры в целом.

Текст диктанта, который сегодня в стенах академии написали более ста студентов, состоял из 40 вопросов, на выполнение которых отводился час. Стоит отметить, что задания диктанта разрабатывала рабочая группа избирательной комиссии Саратовской области, в которую вошли и преподаватели кафедры конституционного права имени профессора И.Е. Фарбера СГЮА.

Результаты акции и правильные ответы будут опубликованы на сайте ИКСО на следующей неделе.