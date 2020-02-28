В СГЮА подвели итоги двухдневного всероссийского проектного семинара «Совершенствование системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав: от концепции к законопроекту», организаторами которого выступили Минпросвещения России, Саратовская государственная юридическая академия и Федеральный центр образовательного законодательства.

Целью мероприятия стала проработка принципиально новых предложений по концепции и структуре проекта федерального закона, реформирующего систему защиты прав, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Участниками семинара стали референт отдела развития системы профилактики асоциального поведения несовершеннолетних Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России Юлия Костыряченко, директор Федерального центра образовательного законодательства Владимир Насонкин, советник Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Анна Личковаха, специалист-эксперт управления по общественным проектам Администрации Президента РФ Елизавета Московкина, старший инспектор отдела управления процессуального контроля за расследованием отдельных видов преступлений Следственного комитета РФ Анастасия Подноскова, член правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Александр Спивак, член правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, руководитель Всероссийского центра методического обеспечения деятельности КДНиЗП, доцент кафедры административного и муниципального права СГЮА Светлана Зайкова, консультант отдела координации молодежных проектов и программ Росмолодежи Даниил Киримов, а также представители территориальных органов государственной власти из Ленинградской, Московской, Новосибирской, Сахалинской, Смоленской, Саратовской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа, Краснодарского и Ставропольского краев, Москвы и Санкт-Петербурга, общественных и научных организаций.

Открывая мероприятие, врио ректора СГЮА, доцент Екатерина Ильгова обозначила, что главная задача проектного семинара заключается в живом, неформальном, но всестороннем подходе к рассматриваемому вопросу.

— Мы с вами должны обсудить концепцию законопроекта и в конечном результате подойти к эффективной рабочей модели системы органов защиты прав несовершеннолетних, профилактики их антиобщественных и противоправных действий, а также определиться с набором понятий, которые будут положены в основу будущего закона, – подчеркнула Екатерина Ильгова.

— Отрегулировать одномоментно такое социально значимое направление, как профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, очень сложно. Решить этот вопрос одним ведомством не удастся, поэтому особенно ценно то, что в работе этого важного проектного семинара приняли участие представители разных профильных структур. Все вместе мы ищем уникальный механизм, действенную схему, как создать в нашем государстве закон, который позволил бы, с одной стороны, защитить наших детей, а с другой – не допускать совершения ими правонарушений, – отметила Светлана Зайкова.

В рамках семинара состоялись презентация и обсуждение различных моделей системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав, а также практическая работа в группах.

— Мы обсудили модель системы профилактики и защиты прав ребенка и то, как она должна функционировать в современных условиях: органы, которые должны быть в нее вовлечены, их полномочия, структуру взаимодействия, роль и полномочия координирующего органа – Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, – подчеркнул Александр Спивак.