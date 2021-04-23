22 апреля в рамках Саратовского международного молодежного юридического форума, посвященного 90-летию СГЮА, состоялись торжественное открытие нового помещения студенческого медиацентра, а также круглый стол по проблемам вузовской журналистики.

В мероприятиях приняли участие ректор академии профессор Екатерина Ильгова, секретари Союза журналистов России Роман Серебряный и Наталья Чернышова, исполняющая обязанности министра информации и печати Саратовской области Нина Ошкина, председатель регионального отделения СЖР Лидия Златогорская, директор телеканала «Саратов 24» Илья Леонтьев, руководитель информационной службы ГТРК «Саратов» Татьяна Кудасова, пресс-секретарь мемориально-образовательного комплекса «Парк покорителей космоса им. Юрия Гагарина» Галина Рябова, студенты и преподаватели СГЮА, СГУ, СГТУ, ПИУ, СГМУ и СГК.

Медиацентр СГЮА SM Production является одним из наиболее известных и активно развивающихся студенческих медиаобъединений России. За восемь лет своего существования он стал призером более 150 международных, всероссийских и региональных творческих фестивалей, конкурсов, а члены команды медиацентра неоднократно становились обладателями именной стипендии губернатора Саратовской области, присуждаемой лучшим молодым журналистам региона.

На одной из встреч ректора СГЮА Екатерины Ильговой со студенческим активом ребята обратились с просьбой улучшить условия их размещения в вузе, расширив производственные площади и технические возможности медиацентра. Данная инициатива после утверждения оригинального дизайн-проекта будущего помещения, подготовленного студентами, была поддержана и реализована руководством академии.

— Новое помещение медиацентра, построенное в стиле loft, имеет два этажа, на которых размещены рабочие и коворкинг-зоны, комната звукозаписи, студия фото- и видеосъемки. Это потрясающее современное пространство, которое удалось организовать при поддержке нашего ректора. И от лица всей команды SM Production мы выражаем ей самую глубокую признательность за этот нужный и полезный подарок! Теперь у нас есть все необходимое для качественной работы! – рассказал председатель медиацентра СГЮА Александр Кожекин.

Кроме того, в этот день прошел круглый стол «Правовые и творческие аспекты деятельности студенческих медиаобъединений», на площадке которого профессиональные и начинающие журналисты, ученые-правоведы и эксперты обсудили проблемы, тренды и перспективы развития молодежных медиа, обменялись опытом и поделились своими лучшими творческими наработками, а также было подписано соглашение о сотрудничестве между Саратовской государственной юридической академией и Молодежным журналистским центром СЖР.